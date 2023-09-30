Ломаченко восхитился украинцами, которые 'рискуют жизнью и свободой', но есть нюанс

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко восхитился прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. Несмотря на второй год полномасштабного вторжения России, 35-летний уроженец Белгорода-Днестровского заявил, что именно сторонники УПЦ МП рискуют жизнью, а не наши военные на фронте.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Ломаченко в соцсетях выкладывает много материала в защиту УПЦ МП, он отметил, что не видит это серьезной поддержкой.

"А вот люди, которые стоят на защите храмов, рискуя жизнью, свободой, на них нужно акцентировать внимание", - сказал Ломаченко.

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Кроме того Василий сравнил УПЦ МП с родителями.

"Если ваших родителей будут оскорблять, унижать, то нормальная реакция любого человека - встать на защиту. И он будет защищать, не жалея своей жизни. Он будет за своих родителей стоять горой. Так же для меня и Церковь, и храм, и православная вера. Это наша мать, без которой мы просто погибнем", – сказал Лома в интервью сайту Союза православных журналистов Украины.

Ранее Ломаченко выразил уверенность в том, что "изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры, массовые захваты ее храмов" избавляет церковь от "примеси" ПЦУ.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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