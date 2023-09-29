Ломаченко назвал ПЦУ примесью, от которой очищается УПЦ МП

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал свое восхищение контролируемой Россией УПЦ МП. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выразил уверенность в том, что "изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры, массовые захваты ее храмов" избавляет церковь от "примеси" ПЦУ.

Такой вывод можно сделать из слов Ломаченко, которые он произнес в интервью сайту Союза православных журналистов Украины. Двукратный олимпийский чемпион называет УПЦ МП "нашей церковью", которая должна стать "золотой и цветущей", а также осудил ПЦУ.

Видео дня

"То, что происходит вокруг, – конечно, это неприятно, 100% так не должно быть. Больно смотреть на это, очень больно. С какой бы точки зрения мы на это ни смотрели, так точно не должно происходить. Я очень давно слушал одну песню, и недавно она снова попалась мне в плейлисте. Я услышал там такие слова: "Очистить золото от примеси". Это то, что сегодня происходит с нашей церковью. Сейчас как раз золото очищается от примеси. Какой я вижу нашу православную церковь в будущем? Золотой и цветущей", – сказал Ломаченко.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл лаконично описала свое отношение к Василию Ломаченко.