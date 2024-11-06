Легенда бокса Льюис сказал, что Фьюри нужно изменить, чтобы побить Усика в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) следует набрать вес перед реваншем с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Легенда бокса также подчеркнул, что Цыганский король, как называют британца должен быть готовым к поединку психологически.

Видео дня

Об этом Льюис заявил в интервью BBC 5 Live Boxing, пишет портал DAZN. Он добавил, что Фьюри наверняка сделал выводы из поражения от Усика в бою 18 мая, когда он сделал недостаточно для своей победы, а также едва не побывал в нокауте в концовке девятого раунда.

"Я думаю, Фьюри усвоил, что ему нужно делать в следующий раз, потому что он сделал недостаточно весной. Ему нужно делать гораздо больше. Мне он нравится немного более тяжелым в боях и менее подвижным. Сначала ему придется победить самого себя. Он уже проходил через все это, поэтому я думаю, что он сможет это сделать, потому что он знает как. Он уже бывал на спаде и на подъеме. Сейчас он здесь, внизу, и он знает, как вернуться наверх. Ему просто нужно приложить усилия", – сказал Льюис.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!