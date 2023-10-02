'Как Тайсон может драться в декабре?' Нганну поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну выразил недоумение из-за планов Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) подраться с Александром Усиком (21-0, 14 КО) уже нынешней зимой. Французский спортсмен напомнил, что 28 октября он выйдет в ринг против британца, поэтом тот вряд ли сможет восстановиться за два месяца.

Об этом Нганну написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 37-летний боец напомнил о том, что после каждого боксерского бой атлетов ждет отстранение на определенный срок по медицинским показаниям и им запрещено драться в этот период.

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"Я не знаю, какая минимальное медицинское отстранение в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон может драться в декабре после того, что произойдет 28 ноября", – подчеркнул экс-чемпион UFC.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

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