'Изменило мое мнение': тренер Уайлдера назвал хитрость, которую применит Фьюри в бою с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC)Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет стараться выйти на поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) в более легком весе, чем обычно. Таким образом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, будет стараться нивелировать пр5еимущество украинца в скорости.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу iFL TV выразил американский тренер Малик Скотт, который работает с Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО), пишет портал DAZN. По мнению специалиста, Фьюри в своей идеальной форме должен побить Усика, а сам поединок обезает стать очень захватывающим.

"Вообще сначала я был за Усика, но затем увидел Тайсона Фьюри, который килограмм на 13 легче обычного, и это изменило мое мнение. Он двигался и выглядел как старый-добрый Фьюри, который для меня является лучшей версией Фьюри и не таким уязвимым. Это очень хороший бой. У нас есть Усик как левша, и мы знаем, что он может предложить. И у нас есть Тайсон. Мы знаем, что он предложит, когда в форме и морально готов", – сказал Скотт.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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