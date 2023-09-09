'Я не знаю, почему он так поступил'. Арум указал на загадочный момент в бою Усик – Дюбуа

Знаменитый американский промоутер Боб Арум впервые прокомментировал л скандальную ситуацию в поединке чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

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Глава Top Rank не понимает, почему британский боец сдался именно после того, как нанес Александру нелегитимный удар.

"Это был запрещенный удар. Не исключено, что рефери дал Усику чуть больше времени на восстановление, чем требовалось, но я смотрел бой по ТВ, и это был удар ниже пояса. Мне кажется, что после этого удара ниже пояса Дюбуа сдался. Я не знаю, почему он так сделал", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Американец добавил, что если поединок с Тайсоном Фьюри состоится, то Усик доставит чемпиону WBА много проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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