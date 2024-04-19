'Хотим, чтобы победа не была омрачена': промоутер Усика подколол Фьюри перед главным боем 2024 года

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) намерен победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в топовой форме соперника. Именно по этой причине команда украинского боксера спокойно отнеслась к переносу поединка с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения британца.

Об этом в интервью World Boxing News заявил промоутер нашего соотечественника Александр Красюк. Он также предостерег болельщиков и экспертов от того, чтобы оценивать нынешнюю готовность Фьюри к бою с Усиком исключительно по тому факту, что Тайсон сбросил лишние килограммы.

"Фьюри настолько приучил нас к тому, что он не в форме, что теперь, когда он сбросил несколько килограммов лишнего веса, мы думаем, что он в отличной форме. Я очень надеюсь, что он сможет дойти до максимально возможного предела. Мы хотим, чтобы победа Усика не была омрачена неподготовленностью Тайсона. По этой причине Александр согласился дать ему время восстановиться после неудачного боя с Нганну и после его рассечения", – сказал Красюк.

Ранее промоутер Усика иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Александр назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

До этого глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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