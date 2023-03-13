''Усик ответил на его блеф'': промоутер заявил, что Фьюри боится украинца

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) боится украинца Александра Усика (20-0, 13 КО), поэтому старательно избегает поединка против нашего соотечественника, выдвигая различные требования по организации боя. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не ожидал, что его соперник согласиться на распределение гонорара в соотношении 70% на 30% не в свою пользу.

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Уверенность в этом в интервью порталу talkSport выразил промоутер Усика Александр Красюк. Он добавил, что Фьюри просто не готов сегодня драться с украинским объединенным чемпионом и ищет все новые способы, как затянуть переговоры и отказаться от подписания контракта на бой за звание абсолюта.

"Я вам объясню. Фьюри блефовал, а Усик ответил на его блеф. Это 100 процентов. Он не ожидал, что Усик примет распределение гонорара 70/30. Он не был в тренировочном лагере, а потом он притворялся, что бегает трусцой, и дрался с кем-то на ринге. Все это ни о чем. Он не готов и боится драться. Он постарается найти способ избегать Усика как можно дольше. Мы ему не доверяем, мы ему не верим. Еще одна вещь, которую нужно знать: когда мы начали переговоры, именно сторона Фьюри была первой, кто попросил реванш", – сказал Красюк.

Ранее Тайсон потребовал от Усика исключить из контракта на бой 29 апреля пункт о реванше. В ответ Александр призвал соперника подписать соглашение на поединок или освободить свой чемпионский пояс.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А Тайсон показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

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