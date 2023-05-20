Хэйни напал на Ломаченко на церемонии взвешивания. Видео

Абсолютный чемпион мира Девин Хэйни (29-0, 15 КО) отметился хамской выходкой на процедуре взвешивания перед боем в легком весе с Василием Ломаченко (17-2, 11 KO). Во время официального мероприятия в Лас-Вегасе американский обладатель чемпионских поясов WBC, IBF, WBA Super, и WBO сильно толкнул украинца.

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После того, как оба боксера узнали свой вес, Хэйни и Ломаченко стали напротив друг друга, чтобы провести последнюю дуэль взглядов. В этот момент Девин начал что то рассказывать Василию, а потом напал на него. Секьюрити моментально оттащили чемпиона и увели его со сцены.

Комментируя свой поступок Хэйни заявил, что всегда мечтал сойтись лицом к лицу с Ломаченко и когда это случилось на него нахлынули эмоции.

"Это только начало. Видели, как легко я его оттолкнул? Он мелкий, и я навяжу ему в ринге свои правила", – сказал боец из США.

Напомним, что ориентировочное время трансляции боя между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Хэйни – 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя боксеры встретились в Лас-Вегасе и устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Он не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А затем Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, надпись на футболке Василия Ломаченко перед боем с Девином Хэйни вызвала отвращение болельщиков. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом боксера. Наш сайт также рассказал историю любви Василия и его супруги Елены.

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