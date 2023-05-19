Во сколько Ломаченко – Хэйни: время начала чемпионского боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) предпринимает вторую попытку собрать все четыре пояса легкого дивизиона. После поражения в октябре 2020 года от Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) уроженец Белгород-Днестровсого выйдет в ринг против другого американца – Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

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КОГДА ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ: ДАТА БОЯ

Вечер бокса состоится на арене MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе. Датой поединка определили субботу, 20 мая.

ВО СКОЛЬКО ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Главное событие вечера стартует ориентировочно в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

Украинские телекомпании и видеоплатформы отказались от показа поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долл. (2200 грн).

Также показ шоу состоится на британском Sky Sports и сервисе sky.com. Этот телеканал проведет трансляцию из Лас-Вегаса для своих подписчиков без дополнительной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко накануне боя с Девином Хэйни очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Сначала Василий заявил, что только Бог может остановить войну в Украине.

Затем Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А завершилось все тем, что Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

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