Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) будет драться с Александром Усиком (20-0, 13 КО) только тогда, когда цена будет подходящей. Наш соотечественник был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего перешел в супертяжелый дивизион и дважды победил Энтони Джошуа, промоутером которого является Хирн.

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"Если будут правильные деньги, то бой за абсолют в супертяжах произойдет. Просто так оно и есть. Потому что некоторые люди захотят этих боев, а некоторые не захотят этих боев. Но всегда у каждого есть цена. Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком. Но за определенную цену он будет драться с Усиком", – цитирует Эдди Хирна boxing-social.com.

Переговоры Фьюри и Усика о бое застопорились в начале этого года и в конечном итоге провалились по финансовым причинам.

Два чемпиона были готовы к бою в начале этого года, но позже стало известно, что Саудовская Аравия не сможет принять битву у себя. Стороны начали обсуждать поединок на Уэмбли, но не смогли договорится по финансовым вопросам.

Фьюри через свои социальные сети потребовал, чтобы его украинский оппонент согласился только на 30% призового фонда. К удивлению многих экспертов, учитывая, что у него три пояса, Усик согласился.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара. Это стало последней каплей, после которой Усик заявил, что прекращает переговоры о бое.

Позже появились слухи, что Усик и Фьюри вернуться к переговорам, если они оба сохранят свои титулы, а Ближний Восток заинтересован в организации боя позднее в этом году.

Сам Цыганский король опроверг слухи об организации эпичного вечера бокса в Саудовской Аравии с участием Александра Усика (20-0, 13 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и его самого.

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