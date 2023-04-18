Усик – Фьюри: Тайсон высказался об эпичном шоу на $400 млн и нарвался на ответку команды украинца

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) опроверг слухи об организации эпичного вечера бокса в Саудовской Аравии с участием Александра Усика (20-0, 13 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и его самого. Цыганский король, ка называют уроженца Манчестера, при это нарвался на едкую реакцию промоутера украинца Александра Красюка.

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На своей странице в социальной сети Instagram Фьюри поделился цитатой тренера Уайлдера Малика Скотта, который подтвердил разговоры о шоу и готовность свое клиента принять в нем участие. "Я могу сказать, что эти слухи – абсолютная чушь", – написал Тайсон.

Красюк быстро отреагировал на эти слова Фьюри. Промоутер Усика обвинил британского чемпиона в трусости. "Он опять наложил в свои штаны!" – написал украинец на странице iFL TV.

Накануне промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах Саудовской Аравии организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. По прогнозам британца, гарантированные гонорары всех боксеров могут достичь отметки в 400 миллионов долларов.

При этом он допустил, что в декабре с Фьюри подерется именно Энтони, если планы саудитов не воплотятся в жизнь. Ранее британские журналисты обнародовали информацию о подобном турнире на Ближнем Востоке. При этом, по их данным, победители двух боев должны сразиться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика подписать контракт на поединок с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) и провести обязательную защиту своего пояса.

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