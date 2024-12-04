Фейл дня: британский экс-чемпион сравнил Усика с российским военным

Британский боксер Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) отметился странным высказыванием в адрес объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (22-0, 14 КО). Говоря о будущем реванше украинца с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), он сравнил нашего соотечественника с российским солдатом.

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Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу talkSport Boxing. 36-летний уроженец ямайского Порт-Антонио отметил, что Усик всегда движется к своей цели, выполняя поставленные задачи и фокусируясь на них, а вот предсказать поведение Фьюри просто невозможно.

"Ты никогда не знаешь, что сделает Тайсон Фьюри, как он поступит. Ты не можешь предвидеть, что он скажет, когда проснется утром. Он может провести великолепный лагерь, но в ночь перед боем что-то переключиться в его голове, и он перестанет слушать и замечать подсказки. Посмотрим, кто победит в реванше. У Усика мышление российского военного. Он придерживается плана и доводит задачу до конца", – сказал бывший временный чемпион мира.

На выходных был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Отметим, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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