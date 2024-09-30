'Фальшивка, мошенник и лжец': тренер Дюбуа набросился с критикой на Усика

Британский тренер Дон Чарльз обрушился с критикой на объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (22-0, 14 КО). Наставник Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) обозвал нашего соотечественника фальшивым обладателем поясов и обвинил в мошенничестве.

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Об этом Чарльз заявил в интервью talkSPORT Fight Night. Поводом для негодования специалиста послужил момент в пятом раунде боя Усик – Дюбуа в августе минувшего года, когда британец пробил ниже пояса нашему соотечественнику. Наставник Даниеля решительно не согласился с этим и отметил, что украинец якобы симулировал попадание в запрещенную зону.

"Господин Усик – фальшивка. Он исключительный боксер, гений того, что он сделал и что он может сделать. Но он – мошенник, лжец и обманщик. Усик считает себя верующим человеком. Он постоянно крестится. Одна из десяти заповедей гласит: "Нельзя обманывать". Он должен получить "Оскар" за эту игру. Я говорил во многих, многих, многих интервью. Нет, это был не удар ниже пояса, черт возьми", – сказал Чарльз.

Напомним, а августе 2023 года Усик побил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. 18 мая 2024-го украинец победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Дюбуа, брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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