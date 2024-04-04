'Это будет кровавая баня': Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

Британский ветеран Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что его соотечественнику Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет очень непросто в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) 18 мая. Положение Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, осложняется его рассечением, которое он получил около двух месяцев назад в одном из спаррингов.

Таким мнением Чисора поделился в интервью YouTube-каналу Lights Out, пишет портал boxingnews24.com. По словам бывшего соперника Тайсона и Александра, украинский чемпион будет стараться наносить свои удары в область правого глаза Фьюри, пытаясь усугубить рассечение соперника.

"Фьюри придется боксировать. Он не сможет просто стоять перед Усиком, ведь его глаз все еще не зажил. Под глазом все еще видна сечка. Я знаю, что Усик будет тренироваться, как наносить удары именно в глаз, чтобы рассечение снова открылось. Так что это будет кровавая баня", – сказал Чисора.

Напомним, травму Фьюри получил во время спарринга с хорватским супертяжем Агроном Смакичи (20-2, 18 КО). Из-за этого поединок против Усика пришлось перенести с февраля на май. Сам британец спокойно отреагировал на вопрос, что будет, если рассечение вновь откроется в поединке против украинца.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

В свою очередь экс-чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем отметил, что Тайсону грозит дисквалификация в бою с Александром. Также стало известно об участии в шоу Усик – Фьюри россиянина, который дрался за ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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