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"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
1,2 т.
'Это будет кровавая баня': Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

Британский ветеран Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что его соотечественнику Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет очень непросто в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) 18 мая. Положение Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, осложняется его рассечением, которое он получил около двух месяцев назад в одном из спаррингов.

Таким мнением Чисора поделился в интервью YouTube-каналу Lights Out, пишет портал boxingnews24.com. По словам бывшего соперника Тайсона и Александра, украинский чемпион будет стараться наносить свои удары в область правого глаза Фьюри, пытаясь усугубить рассечение соперника.

"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри
"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

"Фьюри придется боксировать. Он не сможет просто стоять перед Усиком, ведь его глаз все еще не зажил. Под глазом все еще видна сечка. Я знаю, что Усик будет тренироваться, как наносить удары именно в глаз, чтобы рассечение снова открылось. Так что это будет кровавая баня", – сказал Чисора.

Напомним, травму Фьюри получил во время спарринга с хорватским супертяжем Агроном Смакичи (20-2, 18 КО). Из-за этого поединок против Усика пришлось перенести с февраля на май. Сам британец спокойно отреагировал на вопрос, что будет, если рассечение вновь откроется в поединке против украинца.

"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри
"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

"Это будет кровавая баня": Чисора рассказал, чего ждать в бою Усик – Фьюри

В свою очередь экс-чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем отметил, что Тайсону грозит дисквалификация в бою с Александром. Также стало известно об участии в шоу Усик – Фьюри россиянина, который дрался за ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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