'Никто не сможет победить эту версию Фьюри': британские фанаты внезапно поставили крест на Усике

Британские любители бокса начали массово начали предрекать поражение Александру Усику (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) . Болельщики, которые еще недавно ставили под сомнения силу своего соотечественника, похвалили его за подготовку к поединку 18 мая после того, как он выложил видео своего тренировочного боя.

Об этом пишет портал talkSport, приводя комментарии читателей. Поклонники Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, отметили, что тот буквально преобразился за несколько последних недели. Они также выразили уверенность, что Тайсон выиграет бой с Усиком.

"Никто не сможет победить эту версию Фьюри. Он выглядит очень быстрым", "Усик ни за что не сможет победить сконцентрированного и мотивированного Фьюри", "Двухметровый чел двигается, как настоящий крузер, – это невероятно", "Выглядит в очень хорошем состоянии и относится к этому настолько серьезно, насколько это необходимо", "Отличия от октября – день и ночь просто. Хорошие сигналы для мая", – поделились наблюдениями фанаты.

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая. В свою очередь, Тайсон пообещал легко победить украинца. WBC заявили о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британец откровенно рассказал о своей травме.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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