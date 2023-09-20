'Если не считать': экс-чемпион мира указал на важные события в бою Усик – Дюбуа

Бывший чемпион супертяжелого веса Джо Джойс (15-1, 14 КО) восхитился боксерскими умениями Александра Усика (21-0, 14 КО). Комментируя победу нашего соотечественника над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) британец отметил, что претендент ничего не смог предложить украинскому чемпиону.

Об этом Джойс заявил в интервью ProBox TV. Бывший обладатель пояса Всемирной боксерской организации (WBO) добавил, что Усик выглядел не настолько убедительно, как в поединках против Энтони Джошуа (26-3, 23 КО), однако на тактику украинца наверняка повлиял стиль Дюбуа.

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"Очевидно, что у Усика феноменальный IQ на ринге, работа ног, тайминг. Он доминировал в этом бою, если не считать того сомнительного удара в пятом раунде. Я не знаю, потому что в этом бою он выглядел не так хорошо, как в последнем поединке против Джошуа, с точки зрения нанесения большого количества ударов. Но, возможно, там была подготовлена какая-то другая тактика. Возможно, он подумал, что ему не нужно наносить столько ударов, и Усик остановил Дюбуа, по сути, джебом", – сказал Джойс.

Ранее британец отметил, что ему было обидно наблюдать бой Усик – Дюбуа. Сам поединок завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Момент высмеял Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), который обвинил украинца в симуляции.

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер раскритиковал рефери боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Российский боксер тяжелого веса Алексей Егоров назвал "вроде бы в рамках правил" удар британца ниже пояса украинца. А сестра Дюбуа рассказала о последствиях поединка для боксера.

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