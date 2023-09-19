'Стонал и плакал 5 минут': Фьюри высмеял Усика за бой с Дюбуа

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) раскритиковал Александра Усика (21-0, 14 КО) за поведение во время боя с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) 26 августа. В частности, Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, высмеял украинца за пятый раунд поединка, в котором тот пропустил удар ниже пояса, назвав его легитимным.

Об этом это сам Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. Британский боксер выразил уверенность в том, что его соотечественник должен был забрать пояса украинца после того, как рефери Луис Пабон якобы несправедливо дал Усику время на восстановление.

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"Он ушел, как маленький с*чка. Стонал и плакал из-за этого пять минут. Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика победили честно. Он проиграл нокаутом ударом в корпус, который серьезно его поразил. Мне очень жаль Даниэля Дюбуа, потому что он должен быть объединенным чемпионом мира. Сейчас он должен был быть находиться на пути к своему самому большому гонорару, и мне грустно за него. Это бокс, это не первый раз", – сказал Фьюри.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер раскритиковал рефери боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. А экс-чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) Джо Джойс (15-1, 14 KO) признался, что испытывал практически отвращение, когда наблюдал за поединком.

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