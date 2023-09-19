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Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
531
Усик Дюбуа

Непобедимая британская боксерша Кэролин Дюбуа (6-0, 5 КО) прокомментировала поединок Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). 22-летняя Кэролин призналась, что ей очень тяжело видеть как дерется брат, но после просмотров хайлатов она осознала, насколько тяжелое это было поражение.

Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

Кэролин Дюбуа считает, что Даниэлю вероятно будет трудно вернуться в профессиональный бокс после такого боя.

"Безусловно это ментально очень сбивает. Основное – надо очень стараться вовсю, и я знаю, что он это делал. Это самое важное. Усик – настоящий чемпион, поэтому нельзя слишком сильно упрекать себя в поражении", - сказала Дюбуа в эфире Youtube-канала Boxingsocial.

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Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

Эта ситуация вызвала много разговоров в мире бокса. Например бывший чемпион IBO в суперлегком весе, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер намекнул, что страдания от боли, которую испытывал Усик, якобы были наигранными.

Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

В тоже время катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости британца.

Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

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