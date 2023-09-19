Сестра Дюбуа рассказала о последствиях случившегося в бою с Усиком

Непобедимая британская боксерша Кэролин Дюбуа (6-0, 5 КО) прокомментировала поединок Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). 22-летняя Кэролин призналась, что ей очень тяжело видеть как дерется брат, но после просмотров хайлатов она осознала, насколько тяжелое это было поражение.

Кэролин Дюбуа считает, что Даниэлю вероятно будет трудно вернуться в профессиональный бокс после такого боя.

"Безусловно это ментально очень сбивает. Основное – надо очень стараться вовсю, и я знаю, что он это делал. Это самое важное. Усик – настоящий чемпион, поэтому нельзя слишком сильно упрекать себя в поражении", - сказала Дюбуа в эфире Youtube-канала Boxingsocial.

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Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

Эта ситуация вызвала много разговоров в мире бокса. Например бывший чемпион IBO в суперлегком весе, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер намекнул, что страдания от боли, которую испытывал Усик, якобы были наигранными.

В тоже время катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости британца.

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