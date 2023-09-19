'Что-то там загнулся': экс-чемпион мира из РФ оценил скандальный удар Дюбуа по Усику

Российский боксер тяжелого веса Алексей Егоров назвал "вроде бы в рамках правил" удар Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса Александра Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде боя 26 августа. Чемпион Европы 2013 года при этом отметил, что не следил за поединком, а скандальный момент, в котором британец пробил в пах украинцу, видел лишь на повторе.

Об этом Егоров заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Бывший обладатель золотого чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назвал удар Дюбуа менее запрещенным, чем в поединке россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда в июне 2017 года.

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"Не смотрел бой, он вообще не интересен для меня. Видел нарезки после боя. Вроде бы удар был в пояс, ну на повторе. Он там что-то загнулся. Может, реально было больно, но удар в пояс. Вроде как все в рамках правил. Если сравнить с боем Уорд – Ковалев, то там был нокаут. Больше сказать нечего. Вопрос к судьям или боксерам", – сказал Егоров.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Момент высмеял Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), который обвинил украинца в симуляции.

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер раскритиковал рефери боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. А экс-чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) Джо Джойс (15-1, 14 KO) признался, что испытывал практически отвращение, когда наблюдал за поединком.

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