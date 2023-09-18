'Я получил штраф': бой Усик – Дюбуа вызвал обиду у экс-чемпиона мира

Британский боксер Джо Джойс (15-1, 14 KO) признался, что испытывал практически отвращение, когда наблюдал за поединком Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). 37-летний бывший чемпион мира Всемирной боксерской организации (WBO) был недоволен тем, что его соотечественник, которого он нокаутировал в 2020 году, раньше получил возможность сразится с украинцем.

Об этом Джойс заявил в интервью порталу Boxing Scene. Он обвинил Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) в том, что когда он владел золотым поясом организации в 2019 году она не защитила его права и исключила из числа претендентов на полноценный титул, который в 2021 году Усик отобрал у Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Видео дня

"Было неприятно, что парень, которого я убедительно победил, получил шанс раньше меня. И меня беспокоит то, что когда-то я был золотым чемпионом по версии WBA, получил штрафные санкции, а потом полностью выпал из линии претендентов WBA. Я мог бы пойти по этому пути, но я выбрал путь WBO и снова нахожусь в этом же положении", – сказал Джойс.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер раскритиковал рефери бой Александра Усика и Даниеля Дюбуа.

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