'Его реальная стоимость': назван 'смехотворный' гонорар Усика за бой с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) заработает около шести миллионов долларов за поединок против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Бой состоится в субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве и станет второй защитой украинца поясов, которые он отобрал у Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

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По словам промоутер Дюбуа Фрэнка Уоррена, нынешние цифры – реальная рыночная стоимость Усика. Как заявил функционер в комментарии talkSport, за поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24) нынешним летом Даниель мог бы получить в разы больший гонорар, чем Александр за будущий бой.

"Бой Александра Усика и Даниеля Дюбуа прошел через промоутерские торги и ставка была в восемь миллионов долларов. Усик получит шесть миллионов долларов. Это реальная стоимость Усика. Если бы бой Тайсона Фьюри с Дюбуа прошел промоутерские торги, то это принесло бы 30 млн долларов, потому что это реальная стоимость Тайсона", – сказал Уоррен.

Отметим, что случае успешной защиты поясов Усик рассчитывает подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Дюбуа пообещал "шокировать мир" и нокаутировать украинца.

Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Ранее Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа.

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