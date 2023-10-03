"Что с этими боксерами не так?" Новый пост Ломаченко "про мир" вызвал ажиотаж в соцсетях

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко постепенно превращает свой аккаунт в Instagram из спортивного в церковный. Накануне 35-летний уроженец Белгород-Днестровского разместил очередной религиозный пост, спровоцировав не сильно лестные комментарии в свой адрес.

Лома разместил видео с притчей, подписав его "Мир вам". Ролике говорится о монахе, который пришел к атеистам и объясняет им, где находится Бог.

"Бог – он повсюду, и только благодаря ему, все мы существуем. Но чтобы увидеть и понять его, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Только тогда в конце процесса, вы можете ощутить на себе его милость и его могущество", – говорится в концовке притчи.

Видео дня

Подписчики Ломаченко не смогли сдержаться в своих высказываниях.

"Что с этими боксерами не так? Как можно бить людям лица за деньги и при этом без конца рассказывать что-то о боге", – удивляются фанаты.

С учетом того, что Instagram Василия закрыт для украинских пользователей, в комментарии пришло много адептов "русского мира", которые традиционно начали восхвалять своего кумира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Вася у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

Не так давно Лома выложил цитаты российского иеросхимонаха Михаила (Питкевича), о том, что нужно любить всех вокруг.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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