Лавры (Георгиевичи Корниловы?)

Видео дня

Те самые московиты и "российские хорошие" СМИ, которые сейчас неистово объясняют, что удар по Киево-Печерской Лавре был либо "постановкой киевского режима", либо просто ошибкой операторов дронов, очень интересно сейчас рассказывают о слове "Лавра".

Говорят они о том, что их, Лавр, всего 12 в мире, и в Эрефии, и в Украине их ПО ДВЕ.

Парадокс заключается в том, что благодаря Януковичу вообще-то Лавр в Украине ТРИ. Но третья Лавра – это полуразрушенная сейчас Святогорская Лавра, которая всё это время была центром "русского мира" в Донецкой области и получила свой статус исключительно благодаря этой своей роли в украинском православии.

Но теперь, помимо того, что у московитов есть повод "забыть" об этой, третьей Лавре из-за чисто арифметического превосходства Украины, есть ещё один повод для этого замалчивания.

Главные истории дня

Эта Лавра – тот объект, который должен был бы стать призом для РФ в случае полного захвата всей Донецкой области. Призом для РПЦ, которая при таком раскладе стала бы церковью, обладающей тогда наибольшим количеством Лавр в мире.

Критики сейчас скажут: "Да это простое совпадение. Кому нужна эта забава Яника?"

Во-первых, это вопрос престижа, и здесь важно всё.

Во-вторых, если бы это было простое совпадение, то количество лавр в РФ не вызвало бы такой реакции у московитов.

А в-третьих, маниакальная идея выйти на административную границу именно в Донецкой области, оставляя "наполовину завоеванными" Херсонскую и Запорожскую области, – это не прихоть диктатора, а желание закрепить это "духовное превосходство", желание, ради которого, по его представлению, стоит сражаться и дальше так упорно, включая "мясные" штурмы, и настаивая именно на полном завоевании. Ведь Святогорская Лавра расположена всего в 10 км от той заветной для него границы Донецкой области.