Сейчас в курятнике происходит фундаментальный разлом, которого не наблюдалось уже давно. Его линия проходит по их базовым ценностям, а именно: чему верить – словам царя или собственным глазам? Традиционные ценности подсказывают, что верить нужно царю, потому что они сами, их родители, деды и прадеды жили в парадигме, состоящей из двух простых правил, которые полностью регулируют жизнь простого народа. Правило первое: царь всегда прав. Правило второе: если царь не прав – смотри пункт первый.

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Далее текст на языке оригинала.

У таких рамках жити легко і просто, бо за тебе є кому думати, тож нема чого скрипіти звивинами, а треба просто уважно слухати і часом – цитувати слова царя, тоді все буде рівно і правильно. Якщо цар каже, що все йде за планом, – значить, так воно і є. Говорить він про те, що воює з НАТО, – значить і думати тут нема про що. Цар мовить, що економіка росте небаченими темпами, – значить, росте вона, рідна, хай і не тут, де знаходиться конкретний лапоть, а десь там, але росте.

І все б добре, але багато лаптів зловмисно та підло купили собі автомобілі, а ті – вимагають заправки бензином, що і призводить до вказаного вище розлому. Очі читають напис "Бензина нет", а цар продовжує мовити про зростання економіки і про те, що саме він, конкретний лапоть, спричинив дефіцит бензину, бо змітає його в незвично великих кількостях. Сам лапоть знає, що добути хоча б 20 літрів у нього не виходить зовсім, і у всіх його знайомих – та сама картина, а тому правовірний мешканець курника починає підозрювати, що царя хтось обманює, адже сам фюрер просто не міг помилитися.

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Слід зазначити, що такі настрої вже не просто стали де-не-де з’являтися, а ширяться в режимі лісової пожежі. Причому пожежа ця перекидається на нові регіони і вже зачіпає більшу частину заселеного курника в європейській його секції. Дещо навіть потрапляє в їхню пресу і виглядає саме так, як це бачить правовірний лапоть:

"Паливна криза в росії продовжує розширюватися: …обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів діють уже у 53 регіонах країни, а також на окупованих територіях України. Зокрема, як пише видання, у 18 суб’єктах продають не більше ніж 50 літрів або один повний бак бензину. Аналогічні ліміти запроваджено в окупованих Криму, Севастополі, Херсонській та Запорізькій областях, а також у "ДНР" та "ЛНР". Ще в 11 регіонах фіксується брак пального на значній частині АЗС, хоча формальних обмежень щодо літражу поки що немає".

Тут слід уточнити, що в тих самих 53 регіонах, які першими згадано в цитаті, обмеження запроваджено у вигляді відпуску 20 літрів в одні руки із забороною заливати каністри. І це в тому випадку, якщо бензин все ж таки з’являється, що стає дедалі рідкіснішими випадками. Плюс до того, ці 20 літрів у частині регіонів можна купити виключно після пред’явлення QR-кодів, які видає місцева влада. А в тих 18 регіонах, де запаси пального ще більш-менш збереглися, видають по 50 літрів, і місцеві жителі у зв’язку з цим вважають себе боярами.

Але таке пише преса, яка змушена лавірувати між Сциллою та Харибдою, щоб не накликати на себе неприємностей. Більш відверто пишуть їхні ТГ-канали, які за визначенням не можуть бути опозиційними чи навіть ліберальними, тому що діють під дахом ФСБ. У них картина виходить ще похмуріша, і вона вже точно відповідає враженням простих лаптів. Виглядає це таким чином:

"Бензину може не бути зовсім. Абсолютно реальний сценарій навіть для москви. Пощастить тим, хто раніше купив електромобіль. Вони, мабуть, злетять у ціні. Але всі купити "електрички" просто не можуть – факт. Тому вже зараз треба готуватись: підвозити сусідів, більше ходити пішки та користуватися громадським транспортом… Ціни на продукти ще більше зростуть. З постачанням багатьох продуктів виникнуть цілком реальні проблеми. Особливо – швидкопсувних. Уважно стежте за термінами придатності. Інтенсивність ворожих атак із застосуванням БПЛА і навіть ракет зростатиме. У тому числі на москву, але не тільки. Як показала практика, навіть такі віддалені від фронту міста, як Пітер, може бути атаковано в будь-який момент".

Тобто реальність уже взагалі дисонує з тим, що розповідає старий, який весело відблискує своєю фірмовою лисиною, і лапоть приходить до висновку про те, що опричники навмисно не повідомляють цареві реальну ситуацію. Ну, не може ж бути цар таким лохом чи брехуном? Лаптям здається, що варто лише прорвати блокаду негідників, і цар, дізнавшись про гірку правду, тут же наведе лад. Адже як не він, то хто?

Деякі з лаптів навіть беруться писати листи, копіюючи текст класичного листа Ваньки, який він писав "на деревню дедушке", тільки підставляючи там актуальні моменти. І треба зауважити, цар справді вирішив навести лад, але дещо не тим способом, який собі уявляють лапті. Вони ж собі нафантазували, що цар таки розбереться і покарає негідників, які доповідають йому якісь нереальні речі, після чого почне вирішувати дедалі гостріші проблеми населення. Але за фактом усе пішло іншим шляхом, як і заповів товариш Ленін. І тут доречна розлога цитата:

"Реального плану, як мінімізувати паливну кризу в росії, схоже, немає. Такого висновку ми дійшли, поспілкувавшись із п’ятьма різними впливовими співрозмовниками.

"Обсяг переробки нафти є вкрай недостатнім для забезпечення всієї країни. Нафту доводиться віддавати на експорт за три копійки. Ситуація в регіонах погіршується з кожним днем. Глобальних запасів просто немає", – так пояснюють ситуацію наші співрозмовники.

Нам стало відомо, що МВС хочуть терміново доручити моніторинг ключових трас, щоб уникнути вивезення пального з одних регіонів до інших. Подібна ситуація розгортається на Півдні, де через жорсткий дефіцит у Криму утворилася ціла індустрія купівлі-продажу пального за завищеними цінами. Стає зрозуміло, що забезпечити всю росію в таких умовах дуже складно. Проблеми вже навіть у москві. Тому поліцію хочуть залучити до пошуку та вилову порушників".

Тут ми зробимо кілька уточнень до наведеної вище цитати. З неї випав шматок фрази, який у цьому випадку можна вважати ключовим. А саме – реальних планів, без закінчення війни, справді немає і бути не може, бо Сили оборони України планомірно виносять нафтову галузь ворога вже не просто до стану "Виведено з ладу", а до рівня "у щебінь". Ми вже бачили кілька прикладів тотального знищення окремих активів саме за принципом "під нуль", і це лише початок. А таке може відбуватися тільки й виключно під час війни.

Другий момент, який вони підтверджують самі і який якось дивно описують наші спостерігачі та особливо ЗМІ. Вони пишуть про те, що, незважаючи на удари по нафтовій інфраструктурі, курник наростив експорт нафти у травні-червні. Але це відбувається не "незважаючи", а саме тому, що переробка нафти впала на третину, а нафтосховища вирізаються просто в промислових масштабах. Простіше кажучи, виникли гігантські надлишки нафти, які неможливо ні переробити, ні кудись залити на зберігання, і тому цей надлишок потрібно гнати на експорт за будь-яку ціну, щоб не зупиняти видобуток, і робити це треба швидко, доки Україна не поклала наливні порти, що призведе до повного колапсу галузі.

І ще один момент. Ворог неодноразово користувався зворотом "якщо Україна продовжить завдавати ударів по нафтовій галузі", тепер цього звороту немає. Усім зрозуміло, що "якщо" вже недоречне і удари йдуть методично, навіть із наростанням. А якщо так, то вже можна сміливо робити висновки на найближчу та середню перспективу. Схоже на те, що ці висновки вже зроблено, і вони нажахали тих, хто зміг це зробити та усвідомити. Ну, а цар продовжує розповідати про панікерів, які на рівному місці розвели ажіотажний попит. Багато хто вже пише про те, що в нього самого з бензином немає проблем, тому він таке й каже. А процес іде далі.