'Блин, я бы прессанул': чемпион ОИ из РФ высказался о поражении Ломаченко от Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) обязан был жестче действовать против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО), чтобы убедить судей в своем превосходстве и добыть победу. При этом украинец явно не был слабейшим в дуэли 20 мая, однако и не превзошел оппонента.

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Такое мнение в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выразил российский олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев. Он добавил, что находись в ринге, давил бы на Хэйни, а сам поединок, вероятно, завершилась ничейным исходом.

"Мне понравилась первая половина боя. Мне нравились комбинации Василия – его длинные комбинации. И Хэйни в этот момент терялся и не знал, что делать. Думал, что Ломаченко будет его дожимать. Но почему‑то Василий отпускал эти моменты и начинал действовать вторым номером. И в этот момент у меня в голове были мысли: "Блин, будь я сейчас там, то я бы конкретно прессанул Хэйни". Но на ринге был не я, а Ломаченко. Да, Василий не проиграл бой, но и не выиграл. Чтобы победить действующего абсолютного чемпиона мира, нужно было побеждать еще убедительнее. Грубо говоря, избить оппонента. Я бы дал ничью", – сказал Альберт Батыргазиев.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

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