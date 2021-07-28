Американский супертяж сказал, чем закончится бой Усик – Джошуа

Знаменитый американский боксер выступающий в супертяжелом весе Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) не верит в то, что чемпион WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нокаутирует украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). По словам Хантера он в силу определенных причин вообще считает, что этот бой сорвется.

Американец считает украинца очень защитным бойцом и если поединок все таки состоится, то победа по очкам будет за нашим соотечественником.

"Я не говорю, что Джошуа не нокаутирует Усика, ведь он на это способен, но в этот раз я просто не вижу нокаута от него. Усик не рискует и не концентрируется на силе. Так что я не вижу, чтобы он потряс Джошуа, но его ударов хватит, чтобы победить судейским решением", – сказал Хантер в интервью ютуб-каналу Boxing UK перевод которого приводит издание fightnews.info.

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Как сообщал OBOZREVATEL, изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

В свою очередь Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления боя с Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

Сам Энтони Джошуа заявил, что ему все равно, дерется ли он с Усиком или с кем-то другим. А экс-соперник Александра Мурат Гассиев не смог назвать фаворита поединка украинца и британца.