'Абсолютно нелепо': в команде Фьюри рассказали, что готовятся сделать с боем с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), работает над тем, чтобы обеспечить назначение "очень сильного рефери" на бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО). По его словам, команды обоих боксеров заинтересованы в том, чтобы поединок прошел без судейских ошибок.

Об этом Уоррен заявил в интервью порталу Sky Sports. Представитель Цыганского короля, кок называют уроженца Манчестера, также назвал смешной работу пуэрториканца Луиса Пабона на поединке Усика против Даниэля Дюбуа (20-2, 19 КО), когда он зафиксировал удар ниже пояса украинца.

"Мы хотим, чтобы все это было сделано. Мы не хотим никаких разногласий. Мы хотим, чтобы в ринг работал кто-то, кого все уважают и который будет очень, очень сильным. Последний рефери был просто смешной. Абсолютно нелепо все это. Был ли это удар ниже пояса или нет, он дал Усику время, а затем, когда Усик хотел драться, он сказал: "Нет, возьми еще тайм-аут". Ахиллесова пята Усика, я уже об этом говорил, это удары по корпусу", – сказал Уоррен.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!