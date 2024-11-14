'Границу про*рали!': в Курской области российские беженцы просят помощи у Путина и выходят на митинги

Россияне из приграничных районов Курской области начали понимать, что власть не только не защищала границу, но они еще и бросила жителей в беде. Мало того, что телевизор врал, людей никто не эвакуировал, но даже спустя три месяца многие из них живут как бомжи или вынуждены снимать жилье за свой счет. У многих российскими обстрелами разрушены дома, а те, что остались, разграблены своими же российскими военными мародерами.

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Теперь оставшиеся без жилья курские беженцы записывают слезные обращения к президенту Владимиру Путину. Они думают, что диктатор ничего не знает об их бедственном положении, и просят выдать сертификаты на новое жилье. А родные жителей Суджи, которая сейчас находится под управлением ВСУ, вышли на митинг в центре Курска и требовали организовать эвакуацию. Однако местные чиновники назвали это "незаконной" акцией и пригрозили ответственностью.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Путин, помоги!

Прошло три месяца с тех пор, как украинские военные вошли в Курскую область. Жители приграничных сел и поселков, не дождавшись эвакуации, сами бросили свои дома и выехали в Курск.

Но с тех пор никто о них так и не позаботился. Беженцы вынуждены сами за свой счет снимать жилье, искать работу и как-то устраиваться. Хотя курский губернатор Алексей Смирнов обещал, что беженцам еще в сентябре раздадут сертификаты на новое жилье. Однако теперь выясняется, что денег для них нет.

Терпение многих беженцев уже лопнуло. Россияне начали потихоньку понимать, что вернуться домой они смогут не скоро. А дома все сгорело либо разграблено российскими солдатами. Теперь беженцы записывают видео для Путина.

Первым пример односельчанам подал глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачов. Мужчина снял видео в Екатеринбурге на фоне храма Спаса на крови.

Он пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что вся инфраструктура у них в районе разрушена – школы, больницы, дороги, электроэнергетические объекты. У некоторых сгорели дома.

И слезно попросил Путина ускорить принятие законопроекта, который позволит беженцам получить сертификаты на покупку нового жилья.

Дело в том, что российские власти не хотят, чтобы жители приграничья уезжали со своих насиженных мест, поскольку местные бизнесмены останутся без рабочей силы. Поэтому стараются удержать людей и против того, чтобы они покупали жилье или строили дома в других областях РФ. Тем более они будут разносить информацию о ситуации в приграничье по всей РФ, а это властям невыгодно.

Многодетная мать приемных детей пожаловалась, что их семья вынуждена жить в двухкомнатной съемной квартире семьи старшей дочери. В одной комнате на полу спят многодетная мама, ее супруг и девять детей. В другой – старшая дочь, ее супруг и их ребенок.

"Мы лишились всего: коров, свиней, кур, индюков. Помогите! Мы же люди! Мы приемные родители, мы в ужасном положении, жить не хочется. Переселите нас. Как так получилось, что на территории Курской области мы оказались за бортом?" – заявила женщина в своем видеообращении к президенту.

"Это вранье, вы все знаете"

Бьют во все колокола и пенсионеры сёл, где идет война. По их мнению, это украинские военные их обстреливают, хотя эти территории на самом деле "утюжит" КАБами и бомбами армия РФ.

"О нас забыло телевидение, упоминает лишь одной строкой. Нас подводят к тому, что всех нас вернут обратно и построят для нас типовые сиротские домики. Мы против! Раз государство не смогло нас защитить, то пусть возьмет на себя ответственность и как-то устроит нашу жизнь", – возмущается еще одна жительница.

"У нас война, а кругом тишь и благодать. Мы стали беженцами, а не переселенцами. Как вы допустили такую жуткую ситуацию? Господи, очнитесь, господа! Деньги вам закрыли глаза и уши. Как это вы не знаете, что творится в приграничье? Это вранье, все вы знаете. Дайте нам сертификаты или деньги, чтобы мы жили под своими крышами, которые вы у нас отняли", – обратилась еще одна жительница приграничной территории.

Правда, российские власти и слышать не хотят своих же граждан.

"Где война? Объявите войну"

10 ноября родственники жителей Суджи, которую сейчас контролируют украинские военные, вышли на митинг в центре Курска. Они требовали от властей организовать эвакуацию людей из Суджи.

Но собрание людей местные власти посчитали "незаконным" мероприятием. Вышедший к ним представитель областной администрации Анатолий Дроган сначала просил их разойтись, потом заявил, что их мероприятие – публичная незаконная акция, и потребовал выдать инициаторов. Это вызвало возмущение.

"Границу про*рали, а теперь нас спрашивают", – кричали из толпы.

Когда чиновник заявил, что никто "врагов" к границе не толкал, "это война", из толпы закричали: "Где война?! Объявите войну".

На заявление чиновника, что это был прорыв, войска, к сожалению, погибли, но те, кто выжил, будут наказаны за то, что допустили это, люди вновь закричали: "Это были срочники с автоматами!"

В результате митингующих попросили разойтись и пригрозили ответственностью за несанкционированное собрание.