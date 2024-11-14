Лев Шлосберг и Дмитрий Медведев при всей разнице в стилистике призывают фактически к одному: миру на условиях Путина.

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В России, по крайней мере, в легальном поле нет противостояния партии войны и партии мира. Есть две партии войны: фашистская и лжепацифистская. Лозунг первой – воевать до победы, то есть до мира на условиях Путина. Лозунг второй - немедленно прекратить войну миром на условиях Путина (по-другому она закончиться якобы не может). Разницы в целях здесь нет. Раскрою секрет Полишинеля: мир на условиях Путина и победа Путина в войне – это одно и то же. То есть фактически и та, и другая партия добивается победы Путина (путинской России). Лжепацифисты: Шлосберг, Муратов, Венедиктов, Явлинский и т.д. работают в этом направлении на подхвате у путинских фашистов. Стиль разный, а суть одна.

Но самое главное, что и мир на условиях Путина довольно быстро привел бы только к глобализации войны. Сильная, независимая Украина - краеугольный камень европейской безопасности. Если она будет уничтожена – а именно в этом "условия Путина" – Орда хлынет в Европу. Первой падет слабая в военном отношении Молдова, параллельно будет окончательно оформлен аншлюс Беларуси. А потом под прямой угрозой окажутся страны Балтии, Польша, Балканы. Цель Путина – максимальное восстановление советской сферы влияния. Помните ультиматум с требованием к НАТО вернутся к его позициям на 1997 год, который Россия объявила непосредственно перед широкомасштабным вторжением в Украину? Нет никаких сомнений, что он в еще более жесткой форме будет повторен в случае (не дай бог конечно) её победы в Украине. А дальше практически неизбежна новая ещё более кровавая война.