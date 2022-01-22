Лучшую биатлонистку Украины прошлой Олимпиады не взяли на ОИ-2022. Назван состав нашей сборной

Максим Иншаков
Биатлон
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Вита Семеренко

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины по биатлону на зимние Олимпийские игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Наша страна будет представлена 10 спортсменами, по 5 в женских и мужских гонках.

Тренерский штаб решил не брать на Игры многолетнего ветерана сборной - Виту Семеренко. 36-летняя сумчанка в этом сезоне выступила лишь на первых двух этапа Кубка мира. В спринтерской гонке 1-го этапа в Эстерсунде Вита финишировала 44-й, а на втором - 77-й.

Вита Семеренко
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После этого Семеренко отправили на Кубок IBU, где ее лучшим результатом стало 9-е место в одиночной смешанной эстафете в норвежском Обертиллиахе. Также не нашлось места в списке для Анастасии Меркушиной. Вместо нее взяли Дарью Блашко.

Полностью ростер выглядит следующим образом

Мужчины

  • Дмитрий Пидручный

  • Антон Дудченко

  • Богдан Цымбал

  • Артем Прима

  • Артем Тищенко

Женщины

  • Юлия Джима

  • Елена Билосюк (Пидгрушная)

  • Дарья Блашко

  • Валя Семеренко

  • Ирина Петренко (Варвинец)

Дмитрий Пидручный.

Биатлонный турнир на Олимпиаде стартует 5 февраля смешанной эстафетой. Начало в 11 утра по киевскому времени.

Артем Прима.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины финишировала на 21-м месте, которое поделила с Венгрией. ​

Церемония закрытия Олимпиады

В активе нашей команды одна золотая награда, которую в соревнованиях по лыжной акробатике завоевал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Александр Абраменко.

Он же и нес флаг на церемонии закрытия.

Елена Пидгрушная

Как сообщал OBOZREVATEL на церемонии открытия знаменосцем сборной Украины была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Вита Семеренко на ОИ-2018

Лучшим результатом в личных биатлонных гонках на ОИ-2018 у Украины стало 14-е место именно Виты Семеренко.

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