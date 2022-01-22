Лучшую биатлонистку Украины прошлой Олимпиады не взяли на ОИ-2022. Назван состав нашей сборной

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины по биатлону на зимние Олимпийские игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Наша страна будет представлена 10 спортсменами, по 5 в женских и мужских гонках.

Тренерский штаб решил не брать на Игры многолетнего ветерана сборной - Виту Семеренко. 36-летняя сумчанка в этом сезоне выступила лишь на первых двух этапа Кубка мира. В спринтерской гонке 1-го этапа в Эстерсунде Вита финишировала 44-й, а на втором - 77-й.

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После этого Семеренко отправили на Кубок IBU, где ее лучшим результатом стало 9-е место в одиночной смешанной эстафете в норвежском Обертиллиахе. Также не нашлось места в списке для Анастасии Меркушиной. Вместо нее взяли Дарью Блашко.

Полностью ростер выглядит следующим образом

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Артем Тищенко

Женщины

Юлия Джима

Елена Билосюк (Пидгрушная)

Дарья Блашко

Валя Семеренко

Ирина Петренко (Варвинец)

Биатлонный турнир на Олимпиаде стартует 5 февраля смешанной эстафетой. Начало в 11 утра по киевскому времени.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины финишировала на 21-м месте, которое поделила с Венгрией. ​

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В активе нашей команды одна золотая награда, которую в соревнованиях по лыжной акробатике завоевал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Он же и нес флаг на церемонии закрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL на церемонии открытия знаменосцем сборной Украины была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Лучшим результатом в личных биатлонных гонках на ОИ-2018 у Украины стало 14-е место именно Виты Семеренко.