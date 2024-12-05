'Большого преимущества не будет': чемпион России рассказал, как пройдет реванш Усик – Фьюри

Российский боец смешанных единоборств Михаил Малютин выразил мнение о том, что Александру Усику (33-0, 14 КО) будет намного сложнее в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), чем это было в первом бою. Спортсмен отметил, что Цыганский король, как называют британца, наверняка проделал работу над ошибками.

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Об этом Малютин заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Чемпион России по рукопашному бою добавил, что класс Усика явно выше, чем у его британского оппонента, но в королевском дивизионе все может решить один нанесенный удар.

"Фьюри сделал работу над ошибками. Скорее всего, второй бой будет намного сложнее для Усика. Хотя, если брать именно класс боксеров, то у Усика он выше, школа лучше. Тяжелый вес особенный, один удар может решить весь исход, причем неважной какой частью руки будет нанесен удар. Фаворита сложно назвать, 50 на 50. Такого большого преимущества, как в первом бою, у Усика точно не будет", – сказал Малютин.

Отметим, что в последние дни в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Ранее известный промоутер Владимир Хрюнов поддержал Фьюри. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец.

На выходных был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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