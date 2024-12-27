В том, что самолет подбили, никто уже не сомневается, даже Z-военкоры пишут об этом. И эту часть истории Россия, думаю, была бы готова признать. Сказать что-то типа "там дроны летели, ошиблись, бывает..."

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Сделать такое признание после сотен тысяч убитых и растерзанных в Украине уже не слишком сложно.

Но в этом сюжете есть куда более важный и очень стремный, по-настоящему людоедский аспект, с признанием которого у Москвы сейчас серьезные сложности.

Поняв, что вместо дрона ракетой попали по самолету, что самолет этот едва держится в воздухе, и что когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море – чтобы спрятать все следы стрельбы ПВО по самолету.

Поэтому летчикам запретили приземляться в любом из российских аэропортов. Самолет отправили в море – буквально на верную смерть. Но пилоты не "подвели" своих палачей. Они не только дотянули до Казахстана, но и сумели посадить самолет так, что половина пассажиров осталась в живых и эти люди могут рассказать, как все было на самом деле. Если разобраться, это же просто настоящее чудо.

Теперь главное содержание этой истории даже не в том, что ВС РФ подбили гражданский самолет (это, к сожалению, уже почти привычное дело), а в том, что Кремль пытался замести следы преступления, утопив самолет и тогда еще живых свидетелей в Каспийском море.

Это уже точно нельзя назвать "трагической ошибкой". Кто-то в Москве осознанно отдал хладнокровный приказ избавиться от 68 пассажиров азербайджанского самолета, списав его падение на столкновение с птицами.

Кто мог отдать такой приказ? Известно кто. В России есть только один человек, у которого для этого достаточно власти и полномочий - Владимир Путин.

И сейчас он, как обычно в таких ситуациях, спрятался, забился под корягу, сидит там тихо и не отсвечивает. Ждет.

В это время его люди пытаются все уладить как можно менее публичным образом. С кем-то договориться, кого-то запугать, кому-то денег дать. Но что-то я сомневаюсь, что в данном случае это получится.

Слишком уж дикая получилась история, даже по современным российским меркам.