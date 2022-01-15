Резцова рассказала правду о сборной России по биатлону, назвав один из главных минусов команды

Лидер сборной России по биатлону Кристина Резцова рассказала, что женской национальной команде не хватает единого настроя. По словам спортсменки, они никогда не собираются до или после гонок и практически не общаются друг с другом.

Для сравнения 25-летняя Резцова привела ситуацию в иностранных сборных, где независимо от результата, спортсменки всегда веселые и находят силы и время для шуток.

"Нам нужно стремиться быть командой. Получается у нас или не получается, командный дух отсутствует. Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор. Кто должен дать команде этот дух? Не знаю, у меня уже появляется мысль предложить самой. ", — цитирует Резцову "Матч ТВ".

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Напомним, что накануне женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой взяла бронзовую медаль в эстафете 6-го этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, за которую выступали Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина, финишировала в этой гонке девятой.

На первом этапе биатлонистки шли очень плотно. Наша Петренко на первой стрельбе, лежа, использовала один дополнительный патрон, а стоя отстрелялась без промахов. Но невысокая скорость на дистанции позволила Ирине передать эстафету лишь 21-й (+ 1 мин. 8,8 сек. от лидера).

Олимпийская чемпионка Юлия Джима с одним дополнительным патроном на стрельбе стоя подняла сборную Украины на 14-е место после второго этапа (+57,3 сек.). Опытная Валентина Семеренко по разу промахивалась на каждом огневом рубеже и завершила свой отрезок 10-й (+1.39,5).

На четвертом этапе Анастасия Меркушина тоже сделала по одному неточному выстрелу и на "лежке", и на "стойке", но какое-то время даже шла восьмой. Однако к финишу она приехала девятой, пропустив вперед эстонку и существенно увеличив отставание от лидеров.

Победу же уверенно добыли француженки, использовав всего четыре дополнительных патрона и опередив "серебряных" шведок на 35 секунд. "Бронза" досталась россиянкам.

Ранее трое украинских биатлонистов не смогли попасть на турнир в Европе.