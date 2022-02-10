"Прометей" добыл великолепную гостевую победу в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского победил "Остенде" во втором туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в Бельгии на арене "Верслюс Дом" завершился со счетом 87:91.

Матч развивался по схожему сценарию с предыдущей встречей с "Уникахой", где победитель определился на последних секундах после невероятного броска баскетболиста "Прометея" Криса Доу.

После достаточно невзрачной игры на старте, украинская команда смогла собраться, взвинтить темп и в итоге минимально выиграть первую половину.

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Третья четверть осталась за баскетболистами "Остенде", которые всеми силами пытались оторваться в счете. Четвертая десятиминутка началась с рывка чемпиона Украины 5:1, что вынудило наставника соперника срочно брать таймаут.

В концовке уверенно сыграл центровой "Прометея", Миро Билан, усилиями которого украинская команда продолжала лидировать в счете.

За 2 минуты до конца трехочковый Ильи Сидорова и двухочковый Харрисона оформили преимущество команды из Слобожанского в 9 пунктов.

Но "Остенде" не собирался сдаваться. Дважды подряд хозяева точно бросали из-за дуги, сократив отставание до 4 пунктов. Украинцы занервничали, начали ошибаться и за минуту их гандикап сократился до 2 баллов.

Последние мгновения матча удачливее сыграли представители "Прометея", добыв заслуженную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА "Прометей" победил испанскую "Уникаху". Поединок в Запорожье на паркете ДС "Юность" завершился со счетом 70:69. Это стало первой в истории победой украинцев в этом раунде турнира.

"Прометей" выиграл серию плей-ин у иерусалимского "Хапоэля", до этого установив несколько рекордов в регулярном сезоне.

Отметим, что второй матч между "Прометеем" и "Хапоэлем" ознаменовался драматичной развязкой на последних секундах.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".