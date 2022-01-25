'Прометей' победил в овертайме в плей-ин Лиги чемпионов ФИБА, забив бросок почти с сиреной

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского выиграл в овертайме во втором матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в серии до двух побед против "Хапоэля" завершился со счетом 82:79. Учитывая поражение в первой игре, чемпиона Украины ожидает решающий третий матч в Израиле.

Фантастический бросок на последних секундах забил Крис Доу.

С первых минут на паркете шла упорная борьба, где ни одна из команд не собиралась сдаваться. Плотная защита и Прометея и Хапоэля имела преимущество над нападением, что в итоге привело к небольшой результативности.

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Ключевой стала третья четверть. Гости взвинтили темп, подняли точность бросков и смогли уйти в отрыв 10:16. У украинской команды разладилась игра в обороне. Ронен Гинзбург пытался таймаутами вернуть инициативу, однако это не удавалось.

Четвертая десятиминутка стала настоящей игрой нервов. Украинцы ценой невероятных усилий смогли сократить отставание до минимума, а за минуту до конца выйти вперед.

За 31 секунду "Прометей" выигрывал одно очко, но пропустил проход Адамса. На решающий бросок у чемпиона нашей страны оставалось 8,4секунды. На Миро Билане в последней атаке сфолили, и он реализовал один штрафной. При счете 75:75 "Хапоэль" получил право на последнюю атаку.

У израильтян было 7,8 секунды, но они не смогли забить победный бросок и игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась нашим баскетболистам.

Инициативу взял на себя американский легионер "Прометея" Крис Доу и через руки соперников почти с сиреной смог забросить важнейший трехочковый. На ответку у израильтян оставалось 0,2 секунды и они ничего не смогли сделать.

Соперникам придется провести третий матч в Израиле. Победитель пары получит место в топ-16 турнира и сыграет в группе К против испанской Уникахи, румынского Клужа и победителя пары плей-ин Игокеа – Остенде.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий Людвигсбург, испанский Тенерифе и опередив итальянскую Сассари.