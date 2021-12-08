"Прометей" разгромной победой в Лиге чемпионов ФИБА впервые в истории вышел в следующий этап

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) победил в матче 5-го тура Лиги чемпионов ФИБА. Подопечные Ронена Гинзбурга со счетом 89:56 разгромили итальянский "Динамо Сассари".

Этот результат гарантировал украинцам как миниму третье место в группе А. Эта позиция дает право участвовать в раунде плей-ин за место в 1/8 финала.

Прометей вышел очень заряженным на игру и со старта создал себе задел – 16:7. На какой-то момент Динамо Сассари сумело сократить свое отставание до 3 очков, но дальше наша команда вернула себе комфортное преимущество, которое закрепил в конце первой четверти точный трехочковый Доу – 27:15. Залогом столь успешного дебюта игры стали реализованные 6 из 7 дальних бросков (против 1 из 4 у итальянцев), а также преимущество на подборах 11:5.

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Во время второй четверти Прометей сумел развить свое преимущество до 21 очка, но в последние минуты гости сумели немного отыграться, уйдя на перерыв при счете 45:32.

Третью четверть Прометей начал с рывка 14:2, благодаря чему развил свое преимущество до 25 очков, которое на этот раз сохранил до перерыва – 65:41.

В последней четверти гости окончательно "посыпались" и Прометей спокойно довел матч до победы.

В последнем туре Прометей на выезде 21 декабря сыграет против немецкого Ризена Людвигсбурга, но эта игра уже не будет иметь никакого турнирного значения – наша команда останется третьей в группе.

В плей-ин в январе Прометей сыграет против второй команды группы В (претендуют Хапоэль Иерусалим, Каршиака и Сталь Острув Велькопольски). Победитель противостояния войдет в топ-16 Лиги чемпионов.

Следует добавить, что украинская команда впервые в истории вышла из группы Лиги чемпионов.

Прометей (Украина) – Сассари (Италия) 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

Прометей: Харрисон 17, Кеннеди 16+10 подборов + 5 передач, Сидоров 7, Эванс 4+5 подборов, Липовый 8 – старт; Доу 13+9 подборов, Билан 7+7 подборов, Лукашов 5, Петров 0, Беликов 0

Напомним, что в прошлом туре чемпион Украины проиграл в Испании местному "Тенерифе" (78:80).

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В третьем туре "Прометей" со счетом 87:79 одолел итальянский "Динамо Сассари".

Встреча 2-го тура против "Людвигсбурга" состоялась на паркете киевского Дворца спорта и завершилась поражением 64:86 .

6 октября в первом туре "Прометей" с сиреной уступил "1939 Канариас" – испанскому клубу из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, так же известному под спонсорским названием "Леново Тенерифе".