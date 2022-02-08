БК "Прометей" исторической победой стартовал в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского победил испанскую "Уникаху" в первом туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в Запорожье на паркете ДС "Юность" завершился со счетом 70:69. Это стало первой в истории победой украинцев в этом раунде турнира.

Если для "Прометея" домашний матч с "Уникахой" стал первым в раунде, то испанский клуб уже проводил третью игру, имея по одной победе и поражению в своем наследии.

Перед игрой вызвали беспокойство кондиции "Прометея" после паузы, вызванной эпидемией коронавируса, а тут еще и Ильи Сидорова не оказалось в заявке, но чемпион Украины начал с рывка 11:4 и показал свое настроение на матч.

Видео дня

В дальнейшем игра стала похожей на карусель – "Уникаха" догоняла нашу команду, а та отвечала своими рывками. Первое серьезное преимущество "Прометей" завоевал во второй четверти, сделав со счета 21:22 в пользу гостей – 31:22 уже в свою пользу.

В третьей четверти "Уникаха" снова сравняла счет и вышла вперед, но концовку уже лучше провела наша команда, которая на последний перерыв ушла за перевалы +8 – 54:46.

Прошло всего три минуты четвертой четверти, как снова счет равнялся – 59:59. В это время было видно, насколько уже непросто лидерам "Прометея", продолжавшим отдавать себя борьбе.

Последнюю минуту команды начали при +1 для "Уникахи", которые сразу превратились в +3.

У "Прометея" было 12 секунд на атаку и Доу смог за 8 секунд выполнить невероятный трехочковый бросок. При этом соперник еще и нарушил правила.

Судьи, после недолгого просмотра видеоповтора приняли решение засчитать три очка и назначить еще один штрафной, который четко реализовал американский легионер нашей команды.

У испанцев было время на ответную атаку, но плотная защита "Прометея" ничего не позволила сделать.

Следующий матч "Прометей" проведет уже 10 февраля на выезде против "Остенде", проигравшего обе свои встречи на втором групповом этапе.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Топ-16. Группа К

8 февраля, Запорожье

"Прометей" (Украина) – "Уникаха" (Испания) 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

"Прометей": Доу 19+7 подборов, Билан 5, Лукашов 6, Кеннеди 10+7 подборов + 6 передач, Стефенс 1 – старт; Харрисон 19, Липовый 6, Петров 4, Мишула 0, Беликов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" выиграл серию плей-ин у иерусалимского "Хапоэля", до этого установив несколько рекордов в регулярном сезоне.

Отметим, что второй матч между "Прометеем" и "Хапоэлем" ознаменовался драматичной развязкой на последних секундах.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".