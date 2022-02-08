Появилось видео невероятного победного броска "Прометея" в матче Лиги чемпионов ФИБА против "Уникахи"

Защитник "Прометея" Крис Доу невероятным броском принес победу своей команде в 1-м туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. 30-летний американец отметился в концовке домашнего поединка с испанской "Уникахой".

За 12 секунд до финальной сирены команда из Слобожанского проигрывала три очка. Последнюю атаку организовал Доу, который взял на себя инициативу в решающем броске.

Американский легионер несмотря на сопротивление смог точно поразить кольцо соперника из-за трехочковой дуги. Судьи сразу зафиксировали нарушение правил со стороны игрока "Уникахи", а после просмотра видеоповтора засчитали три очка и назначили еще один штрафной.

Видео дня

Доу выполнил точно и его, добыв для своей команды победу 70:69.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобным броском Доу выиграл второй матч плей-ин Лиги чемпионов ФИБА против "Хапоэля". Сама встреча завершилась со счетом 82:79, а главным героем стал именно Крис.

В итоге после победы в третьей игре "Прометей" выиграл серию плей-ин у иерусалимского "Хапоэля", до этого установив несколько рекордов в регулярном сезоне.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".