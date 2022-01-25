Появилось видео невероятного броска, который принес победу "Прометею" в матче Лиги чемпионов ФИБА

Защитник "Прометея" Крис Доу невероятным броском принес победу своей команде во втором матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. 30-летний американец отметился на последних секундах овертайма поединка с израильским "Хапоэлем".

При равном счете 79:79 "Прометей" получил право на последнюю атаку. У чемпиона Украины было порядка 15 секунд, чтобы подготовить свой бросок и Доу взял на себя инициативу.

Несколькими обманными движениями Крис расшатал защитника, а затем в падении выбросил мяч в сторону кольца. Круглый снаряд четко влетел в сетку.

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После игры Доу, комментируя этот бросок признался, что он стал для него первым на таком уровне и самый важный.

"Дрались за "Прометей" и просто счастливы, что победили. Игра со стороны, наверное, смотрелась ужасно, но мы сделали все, что могли, для успеха", – заявил Доу на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" из Слобожанского выиграл в овертайме во втором матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в серии до двух побед против "Хапоэля" завершился со счетом 82:79. Учитывая поражение в первой игре, чемпиона Украины ожидает решающий третий матч 27 января в Израиле.