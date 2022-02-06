"Прометей" в Лиге чемпионов ФИБА установил несколько рекордов. Опубликована статистика команды

Успешно выиграв половину матчей первого группового раунда баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА, "Прометей" из Слобожанского выиграл серию плей-ин у иерусалимского "Хапоэля" - 2:1 и сейчас ожидает свой исторический старт в топ-16 . О закономерности успехов команды на евроарене говорят ее статистические показатели и несколько рекордов.

77,3 – очков, в среднем за матч. Такая результативность позволяет "Прометею" находиться на 19-м месте соответствующей статистики. Больше всего очков в атаке собирает "Галатасарай", а именно – 87,5.

698 – общее количество набранных очков в "Прометее". Лидером здесь также представитель Турции, но клуб "Дарюшшафака". У него 871 очко, однако турки провели на два матча больше чем действующий чемпион Украины.

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48 – % реализации двухочковых бросков. "Прометей" 29-й среди 32 участников первого группового раунда соревнований. Самым эффективным в бросках с подобной дистанции является румынский "Клуж". Соперник "Прометея" у топ-16 достигает своей цели в 57,8% атак.

34,5 - % попаданий с периметра. Суммарно в 9 поединках игроки "Прометея" выполнили 255 бросков с дальней дистанции: успешными стали 88. Это 15-я строчка соответствующего рейтинга. Самым метким здесь является бельгийский "Остенде". Он сыграл на один матч больше, чем украинский клуб, но держится на отметке 41,9% реализации.

76,8% - это уже по штрафным. "Прометей" здесь 13-й. Наиболее эффективен в этой статистике "Галатасарай" – 85,2%. Турецкая команда сыграла шесть поединков, за которые выполнила 122 броска с линии для штрафных. У "Прометея" – 125 попыток за 9 игр.

39,8 – столько подборов, в среднем за матч, оказывается в распоряжении "Прометея", и это – второй показатель в Лиге чемпионов. Ровно на два выигранных мяча после отскоков его опережает иерусалимский "Хапоэль" – команда, которую украинский клуб уже прошел в плей-ин.

2,9 – блок-шоты, в среднем за поединок: у "Прометея" 14-е место. 4,4 "горшка" за матч – это уже о №1 команде по этому показателю, а именно "Каршияке".

16,1 – результативных передач в среднем за поединок. "Прометей" – 24-й. 20,5 ассистов за матч – это уже о "Бриндиге" и его первом месте.

6,2 – перехват, в среднем за матч. "Прометей" ныне 21-й, тогда как ориентиром для всех есть 9,9 отбора мяча игроками "Дарюшшафаки".

12,4 – потерь и с "Бешикташем" и "Тревизо" "Прометей" делит 17-ю строчку статистики. Чаще мяч теряют баскетболисты испанского "Бургоса", а именно 16,7 раз за игру. Все будущие соперники украинской команды в группе "К" топ-16 соревнований допускают большее количество потерь: "Клуж" – 15,1 (№4), "Уникаха" – 15 (№5), а "Остенде" – 14,2 ( №11).

3 – дабл-дабли в статистике "Прометея". У французского "Дижона" и греческого ПАОКа их по 5, так что они на первом месте.

89 – набранных очков одной командой за матч. Это рекордный для "Прометея" показатель нынешнего сезона в Лиге чемпионов, оформившийся в победной встрече с итальянским "Динамо Сассари" (89:56) в первой половине декабря. Среди рекордов игрового года турнира это 30 место. На первой позиции "Клуж", набравший 106 очков в противостоянии с "Хапоэлем" из Холона 17 ноября. К слову, в топ-четверке сезона за рекордными по результативности матчами будущий румынский оппонент "Прометея" представлен четыре раза. Он еще набрал 104 очка в игре против "Бриндизи" в декабре и 103 – против "Дарюшшафаки" в том же месяце.

53,8 – это максимальный процент реализации "Прометеем" бросков по игре в одном матче. Подобное произошло в октябрьской встрече с "Динамо Сассари" в Италии. Это 22-е место среди всех рекордов сезона. На первом "Остенде", который 20 января в игре против "Игокеи" сумел реализовать 62,8% бросков и победил – 83:77.

52,4% - это уже о попадании "Прометея" с дальней дистанции в поединке против "Динамо Сассари" 8 декабря. Тогда игроки действующего чемпиона украинской Суперлиги реализовали 11 бросков из 21, исполненного с периметра. Текущий рекорд сезона принадлежит "Уникахе": испанская команда остановилась на отметке в 57,7%, когда побеждала французский "Дижон" в первый день ноября – 83:54 (15 из 26 трехочковых).

35 – попаданий из игры за один матч у "Прометея" было в обоих поединках против "Динамо Сассари" (в том числе, 8 и 11 с периметра), и эти поединки – на 7-й строчке соответствующей статистики турнира. Возглавляет список испанский "Тенерифе": бывший оппонент слобожанского коллектива выполнил 38 точных атак в октябрьской игре против того же "Динамо Сассари".

27 – реализованных двухочковых попыток за матч "Прометеем". Вновь это касается поединка с "Динамо Сассари" 27 октября – соперника, победы над которым и стали основой выхода украинской команды из группы. В общей сложности подобных атак было 44. "Дижон" в успешном для себя матче против "Уникахи" в ноябре реализовал 32 броска из 51, а "Тенерифе" попал 32 раза из 44 против "Динамо Сассари" в октябре, - эти два результаты являются лучшими здесь и сейчас.

78 – выполненных бросков из игры за матч. "Прометей" – единоличный лидер подобного рейтинга рекордов. Именно столько попыток он выполнил в домашней, второй игре серии плей-ин против "Хапоэля", в которой он смог победить в овертайме – 82:79. Эти 78 бросков распределены пополам между двухочковыми попытками и атаками с периметра – 39 – 39. Залетели 18 и 10 мячей соответственно.

39 – выполненных атак с периметра в том же матче с "Хапоэлем" – это третий показатель сезона. Только тот же иерусалимский коллектив в октябрьской встрече с польской "Сталью" 43 раза атаковал издалека, а "Галатасарай" – с "Игокеей" в ноябре – 41.

21 – подбор за матч в нападении. Так "Прометей" проявил себя в победной встрече с "Людвигсбургом" в декабре. Лишь на один подбор в атаке больше взял "Хапоэль" из Иерусалима в октябре против "Манресы", но все равно уступил разницу в 5 очков (68:73).

53 – суммарные подборы "Прометея" за один матч против "Людвигсбурга" 21 декабря – это тоже второй рекорд сезона на турнире. "Хапоэль" у них 55 против "Манресы".

7 – блок-шотов за матч было у "Прометея" в домашней январской встрече с "Хапоэлем" (82:79, ОТ). Такое случалось еще 6 раз в этом сезоне (чтобы одна команда столько раз за игру блокировала бросков соперника), и это – общее 5-е место. По 8 блок-шотов за поединок делали баскетболисты "Каршияки" (против "Стали" и "Хапоэля" из Иерусалима), "Тофаша" (против "Манресы") и латвийского ВЕФа – против венгерского "Фалько".

Как сообщал OBOZREVATEL, второй матч между "Прометеем" и "Хапоэлем" ознаменовался драматичной развязкой на последних секундах.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".