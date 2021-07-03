Архивная откровенная съемка Шевченко и его жены вызвала ажиотаж: спортивные итоги 2 июля

Перед матчем Украина – Англия на Евро-2020 СМИ вспомнили откровенную съемку Шевченко и его жены, а Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020.

Кроме того, тренер сборной России поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020 и российский комментатор резко высказался о травме Беседина.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 2 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Перед матчем Украина – Англия на Евро-2020 СМИ вспомнили откровенную съемку Шевченко и его жены

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