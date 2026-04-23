Евросоюз принял изменения в долгосрочный бюджет, которые позволят предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Также утверждён 20-й пакет санкций ЕС против России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Это очень хорошие новости.

В то же время есть и настораживающие моменты. Например, пакет санкций не содержит полного запрета на предоставление морских услуг российским танкерам, перевозящим сырую нефть и нефтепродукты. Эта инициатива, которая была одним из ключевых элементов нового пакета, не будет реализована на практике, пока все государства G7 не согласятся на такой запрет, отмечает "Европейская правда".

Кроме того, снятию последнего юридического препятствия для предоставления Украине кредита и утверждению новых санкций предшествовало физическое поступление российской нефти на территорию Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба". Только после этого решение поддержали Будапешт и Братислава.

Борьба с энергетической зависимостью от РФ должна продолжаться. Нельзя допускать, чтобы Москва получала выгоду, в частности, от войны на Ближнем Востоке и финансировала преступную войну против Украины. Европа также не должна быть заложницей популистов и путинских агентов, которые в угоду РФ используют уязвимости системы принятия решений в Брюсселе.