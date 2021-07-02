Нашлись придурки, – российский комментатор о травме Беседина

Защитники сборной Швеции Маркус Даниэльсон получил заслуженную красную карточку за фол на украинском нападающем Артеме Беседине в матче 1/8 финала Евро-2020. При этом все, кто отрицает справедливость удаления игрока, являются некомпетентными.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил российский комментатор Василий Уткин. По его словам, не имеет значения, сыграл ли игрок Швеции в мяч до того, как попал в колено нашего форварда.

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"Была вполне военная травма нападающего Артема Беседина, которому вывернули колено в обратную сторону. Это сделал защитник шведов Даниэльсон. Нашлись даже придурки, который обсуждали, что возможно, тут не было нарушения правил, ведь до этого Даниэльсон сыграл в мяч. Друзья мои, прочтите, пожалуйста, правила. Там написано вообще все о то, что неважно, сыграл ли ты в мяч, если ты сыграл опасно для здоровья своего соперника", – сказал Уткин.

Напомним, эпизод с травмой Беседина произошел на 99-й минуте игры. Даниэльсон прямой ногой попал в колено Беседину, который не смог продолжить игру. Как показало медобследование, форвард "Динамо" получил множественные повреждения, и пропустит до полугода.

В четвертьфинале Евро-2020 Украина без Артема Беседина сыграет с англичанами. Игра состоится в субботу, 3 июля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин высказался о своей травме на Евро-2020. Футболист выразил уверенность в том, что сможет вскоре вернуться на поле. Он также рассказал, что Даниэльсон после матча принес свои извинения.