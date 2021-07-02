Легенда сборной России: верю в Украину, буду всецело ее поддерживать

Сборная Украины по футболу имеет все шансы пройти англичан в четвертьфинале чемпионата Европы 2020 года. Плей-офф турнира демонстрирует, что фавориты часто сталкиваются с трудностями.

Такое мнение выразил легендарный футболист сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий. По его словам, шанс на выход в полуфинал у подопечных Андрея Шевченко будет в любом случае.

"Я верю в Украину и могу сказать почему. Во-первых, сборная Англии на этом чемпионате выглядит невзрачно. И как показывают матчи плей-офф, нет слабых соперников. Игры проходят в равной борьбе и у каждой команды есть шанс на победу. И неважно, будут они играть от обороны или играть в атаку. Я буду всецело поддерживать Украину и надеяться, что они доберуться до полуфинала", – сказал Березуцкий в эфире YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

Видео дня

Напомним, сборные Англии и Украины сыграют в четвертьфинале Евро-2020 в субботу, 3 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Артем Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 со Швецией. Наш футболист пропустит как минимум полгода.

Сам Беседин прокомментировал повреждение. Он также рассказал, что защитник Маркус Даниэльсон извинился перед ним за грубость.