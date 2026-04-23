У Трампа тайно создали списки "хороших" и "плохих" стран НАТО по критерию позиции касательно поддержки войны США с Ираном.

Видео дня

Далі текст мовою оригіналу.

Мета – якось покарати союзників, які відмовилися від допомоги американцям, причому існували подібні переліки ще напередодні квітневого візиту Рютте до Вашингтона.

Про все це виданню Politico повідомили джерела з європейської дипломатії та Пентагону.

Можливість такого розподілу на слухняних і неслухняних ще в грудні презентував міністр оборони Гегсет, але ж тоді критерієм було ставлення країн-членів НАТО до вимоги США збільшити оборонні внески.

"Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. А союзники, які все ще ніяк не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками", – погрожував Гегсет.

Так от, нещодавно створені списки "схоже, відображають цю концепцію".

Politico вважає, що однозначно серед "поганих і неслухняних" знаходяться Британія, [тепер і] Німеччина, а також Італія тощо, а от "румуни та поляки залишаються в прихильності американського президента".

Ну а Кремль може бути готовий до розв'язання регіонального конфлікту з НАТО вже протягом року після завершення бойових дій в Україні, як повідомляє вже нідерландська військова розвідка MIVD.

Розвідники зазначають, що головною метою Росії стане не повна воєнна перемога, а політичний розкол західного союзу.

Наразі, однак, саме такий розкол робить адміністрація Трампа.