Легенда "Динамо" об Англии: в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть

Сборная Англии является очень сильной командой, но украинские футболисты способны победить даже ее. Подопечные Андрея Шевченко должны подойти к матчу 1/4 финала Евро-2020 в хороших физических кондициях.

Украину ждет непростая игра с англичанами, однако не стоит рассчитывать, что соперник может недооценивать "желто-синих". Такое мнение выразил легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк в интервью sport.ua.

"Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия", – отметил Буряк.

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Бывший футболист отметил, что преимущество английской сборной заключается не только в том, что ее представители выступают в сильнейших клубах, но и в "длинной" и качественной скамейке запасных. Буряк добавил, что англичан не особо интересует, зрелищный футбол они показывают или нет. Для них самое главное – победный результат.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, в 1/4 финала чемпионата Европы украинцы сыграют против Англии, которая за четыре предыдущих матча не пропустила ни одного гола. Сам поединок пройдет в Риме. Впервые на турнире англичане сыграют не в Лондоне.