Тренер сборной России поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил своему коллеге Андрею Шевченко после окончания матча со Швецией и поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Наша национальная команда вырвала победу на последних минутах овертайма.

Об этом сообщил журналист Василий Конов на своей странице в Telegram. Вопрос об этом не успели задать наставнику сборной РФ во время пресс-конференции о выступлении его подопечных на чемпионате Европы.

Напомним, что Россия заняла последнее место в группе с Данией, Бельгией и Финляндией, выиграв только у последних. Команда Черчесова набрала столько же очков (3), сколько и финны с датчанами, но уступила им по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Украина закончила групповой этап на третьей позиции, став одной из четырех лучших третьих сборных, а затем одолела шведов. В четвертьфинале подопечным Шевченко будет противостоять Англия.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на поединок нашей национальной команды против британцев.