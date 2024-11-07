Засвоювати чи освоювати: чем отличаются два украинских слова
Украинцы часто путают похожие звучанием, но отличаются значением глаголы. На самом деле запомнить разницу совсем просто, особенно, если понять отличия с помощью практических примеров.
Языковеды рассказали, что глагол "засвоювати" иногда ошибочно воспринимают как синоним "освоювати". Чем отличаются эти слова – читайте в материале.
Глагол "усваивать" имеет несколько значений:
1. Воспринимая что-то новое, чужое, делать привычным для себя, запоминать или изучать что-то.
Например:
- засвоювати нові звичаї;
- засвоювати передові технології виробництва;
- засвоювати таблицю хімічних елементів.
2. Съев пищу, переваривать ее, впитывать питательные вещества (о живых организмах).
Например:
- засвоювати страву;
- засвоювати добрива;
- засвоювати таблетки.
"Освоювати" означает делать пригодным для использования, применять, использовать на полную.
Например:
- освоювати бюджетні кошти;
- освоювати космічний простір;
- освоювати проєктну потужність механізму.
Языковеды добавляют, что "освоювати" можно употреблять и когда речь идет о процессе обучения пользоваться чем-нибудь. "Освоювати" – значит глубоко изучать, овладевать чем-то: современной техникой, особенностями профессии, новой темой на уроке и т.д.
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