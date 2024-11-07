Засвоювати чи освоювати: чем отличаются два украинских слова

Украинцы часто путают похожие звучанием, но отличаются значением глаголы. На самом деле запомнить разницу совсем просто, особенно, если понять отличия с помощью практических примеров.

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Языковеды рассказали, что глагол "засвоювати" иногда ошибочно воспринимают как синоним "освоювати". Чем отличаются эти слова – читайте в материале.

Глагол "усваивать" имеет несколько значений:

1. Воспринимая что-то новое, чужое, делать привычным для себя, запоминать или изучать что-то.

Например:

засвоювати нові звичаї;

засвоювати передові технології виробництва;

засвоювати таблицю хімічних елементів.

2. Съев пищу, переваривать ее, впитывать питательные вещества (о живых организмах).

Например:

засвоювати страву;

засвоювати добрива;

засвоювати таблетки.

"Освоювати" означает делать пригодным для использования, применять, использовать на полную.

Например:

освоювати бюджетні кошти;

освоювати космічний простір;

освоювати проєктну потужність механізму.

Языковеды добавляют, что "освоювати" можно употреблять и когда речь идет о процессе обучения пользоваться чем-нибудь. "Освоювати" – значит глубоко изучать, овладевать чем-то: современной техникой, особенностями профессии, новой темой на уроке и т.д.

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