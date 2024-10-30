Как правильно перевести на украинский 'по состоянии на': многие люди ошибаются

Важно заботиться о чистоте родного языка и избегать употребления русизмов. Калька и суржик искажают язык, поэтому никогда не станет лишним обогатить словарный запас актуальными лексемами и словосочетаниями или уточнить особенности их употребления.

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Например, в бытовом языке часто можно услышать суржиковое выражение "по состоянию на". Языковеды объяснили, как правильно перевести фразу и когда ее следует использовать.

Чтобы указать момент, на который приходится результат определенного действия или процесса, часто используют буквальный перевод русского изречения "по состоянию на" и говорят "за станом на".

С предлогами следует быть осмотрительными. Правильный перевод выражения – "станом на".

Например:

Станом другу пообіді всі заняття вже закінчилися, але Олекси і досі не було вдома.

Станом на п’яту більшість гостей уже прийшла.

Но есть и более простые варианты. Языковеды отмечают, что можно просто употреблять предлоги "на" или "до", слово "станом" при этом совсем не обязательно.

На шосту годину більшість гостей уже прийшла.

До другої всі заняття закінчилися.

Конечно, дословный перевод не всегда уместен, поэтому следует учитывать морфологические и лексические особенности языка. Слово "смотря" часто переводят на украинский как "дивлячись". OBOZ.UA рассказывал, в каких случаях такой перевод будет неправильным.

Также у многих возникают трудности со словом "предпочтительный". Как перевести его на украинский – читайте в материале.

Кроме того, OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.

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